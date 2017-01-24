El İbadi, Musul'un doğusunun tamamen kurtarıldığını açıkladı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 24 Ocak () - Irak Başbakanı Hayder İbadi, yaptığı haftalık basın açıklmasında Musul'un Dicle nehrinin batısında kalan kısmının güvenlik güçleri tarafından terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığını duyurdu.
Dicle'nin doğu kıyısı geçtiğimiz günlerde teröristlerden arındırılan Musul'da, kentin doğusunda IŞİD kontrolünde kalan birkaç mahalleye operasyonlar yürütülmekteydi. Güvenlik güçleri bugün Musul'un doğusunda IŞİD'in son bulunduğu Reşidiye semtine saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrası Musul'un doğusunun terör örgütünden tamamen temizlendiğini açıklanmıştı.
Irak başbakanı İbadi geçtiğimiz 17 Ekim 2016'da Musul'u IŞİD'den geri alma operasyonlarını başlatmıştı.
Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 24 Ocak () - Irak Başbakanı Hayder İbadi, yaptığı haftalık basın açıklmasında Musul'un Dicle nehrinin batısında kalan kısmının güvenlik güçleri tarafından terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığını duyurdu.