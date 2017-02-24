El-Bab yakınlarında bombalı araçla intihar saldırısı: 45 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 24 Şubat () – Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye'de El Bab yakınlarında IŞİD'e karşı mücadele veren Suriyeli muhaliflere bomba yüklü araçla bu sabah düzenlenen saldırı sonucunda en az 45 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. Gözlem Örgütü, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının El Bab'ın kuzeybatısında muhalif mevzilerinin 7-8 kilometre gerisindeki Susyan'da ÖSO'ya ait askeri ve güvenlik merkezlerini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmamasına karşın terör örgütü IŞİD’in gerçekleştirmiş olmasından şüpheleniliyor. Olayın meydana geldiği Susyan kasabası, ÖSO ve TSK'nın dün ele geçirdiği El Bâb'ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunuyor.