El Bab güneyinde Suriye ordusundan operasyon

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Şubat, () - Suriye ordusu, El Bab'ı Türkiye destekli muhalif güçlere kaybederek geri kaçan IŞİD militanlarının güneydeki kaçış yoluna operasyon düzenledi.

Halep'in doğusu ve El Bab'ın güneyinde kalan bölgede, Suriye ordusu ile müttefikleri tarafından IŞİD terör örgütüne ani saldırı düzenlendi. Tasnim ajansının aktardığına göre, Suriye ordusunun kontrol alanı Halep'in doğusundaki 14 köyü kapsar hale gelerek, Esad Gölü'ne 25 kilometre mesafeye ulaştı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'in elindeki bulunan toprakların son aylarda Özgür Suriye Ordusu, YPG ve Suriye ordusu tarafından üç ayrı koldan geri alınmasının ardından, Suriye ordusunun başlattığı operasyonla bölgedeki IŞİD varlığı tamamen ortadan kaldırılmaya ve Tabka barajı gibi önemli su kaynakları ele geçirilmeye çalışılıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bildirdiğine göre, bölgedeki çatışmalar halen devam ediyor. Suriye ordusunun bu hamlesinin aynı zamanda, Türkiye destekli Suriye muhalif güçlerinin güneye ilerlemesinin önüne geçmek olduğu iddia ediliyor.