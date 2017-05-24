Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
Manchester saldırganının kimliği açıklandı
 İşverenler aylık prim ve hizmet belgelerini  25 Mayıs'a kadar gönderebilecek 
SGK'dan Prim ödemeleriyle ilgili önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan  Taci Bayhan'ı yeniden  Danıştay Üyeliğine  seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan  O ismi yeniden...
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...

Ekvator’da Lenin Moreno başkanlık görevi devraldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un yeni devlet başkanı Lenin Moreno, görevi ülkenin ilerici politikalarıyla anılan Rafael Correa’dan devraldı. Moreno’nun, Correa’nın uygulamaya koyduğu "Yurttaş Devrimi" olarak bilinen bir dizi ekonomik...

Ekvator’da Lenin Moreno başkanlık görevi devraldı
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un yeni devlet başkanı Lenin Moreno, görevi ülkenin ilerici politikalarıyla anılan Rafael Correa’dan devraldı. Moreno’nun, Correa’nın uygulamaya koyduğu "Yurttaş Devrimi" olarak bilinen bir dizi ekonomik ve sosyal reformları sürdürmesi bekleniyor.

Ekvador’un başkenti Quito’da bugün Lenin Moreno, devlet başkanlığı “kemerini" Rafael Correa’dan devraldı. Yemin ettikten sona yaptığı ilk konuşmada Moreno, Correa dönemine referansla ülkenin 10 yılda egemenliğini ve ulus olarak onurunu kazandığı söyledi ve devam etti: "Bir aşama sona erdi ve yenisi başlıyor.”

Herkesin başkanı olduğunu söyleyen Moreno "Farklı bir Ekvador yarattığımızdan kimsenin şüphesi olmasın ve hala yapılması gereken çok iş var” dedi ve ekledi: “Gelecek şimdi!"

Latin Amerike devlet başkanlarının yanı sıra Güney Kore dahil olmak üzre bazı ülkelerin elçileri de yemin törenine katılırken binlerce kişi iktidarın el değiştirmesine tanıklık etmek için Quito sokaklarındaydı.

“Sağ, mağlup oldu"

63 yaşındaki Lenin Moreno, 1998'de uğradığı silahlı saldırıdan bu yana tekerlekli sandalye kullanıyor. Engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik sosyal hakların artırılması vadiyle seçimi iktidardaki sosyalist partinin adayı olarak seçime girdi ve oyların yüzde 51’ini   kazandı. Devlet başkanı Rafael Correa, "Devrim, Ekvador'da yeniden başarı kazandı. Milyonlarca dolar paraya ve medyalarına rağmen sağ mağlup oldu” diyerek sevincini ifade etti.

Moreno 2007-2013 yılları arasında Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığını yapmıştı.

 

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246