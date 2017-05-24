Ekvador’da Lenin Moreno başkanlık görevi devraldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un yeni devlet başkanı Lenin Moreno, görevi ülkenin ilerici politikalarıyla anılan Rafael Correa’dan devraldı. Moreno’nun, Correa’nın uygulamaya koyduğu "Yurttaş Devrimi" olarak bilinen bir dizi ekonomik ve sosyal reformları sürdürmesi bekleniyor.

Ekvador’un başkenti Quito’da bugün Lenin Moreno, devlet başkanlığı “kemerini" Rafael Correa’dan devraldı. Yemin ettikten sona yaptığı ilk konuşmada Moreno, Correa dönemine referansla ülkenin 10 yılda egemenliğini ve ulus olarak onurunu kazandığı söyledi ve devam etti: "Bir aşama sona erdi ve yenisi başlıyor.”

Herkesin başkanı olduğunu söyleyen Moreno "Farklı bir Ekvador yarattığımızdan kimsenin şüphesi olmasın ve hala yapılması gereken çok iş var” dedi ve ekledi: “Gelecek şimdi!"

Latin Amerike devlet başkanlarının yanı sıra Güney Kore dahil olmak üzre bazı ülkelerin elçileri de yemin törenine katılırken binlerce kişi iktidarın el değiştirmesine tanıklık etmek için Quito sokaklarındaydı.

“Sağ, mağlup oldu"

63 yaşındaki Lenin Moreno, 1998'de uğradığı silahlı saldırıdan bu yana tekerlekli sandalye kullanıyor. Engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik sosyal hakların artırılması vadiyle seçimi iktidardaki sosyalist partinin adayı olarak seçime girdi ve oyların yüzde 51’ini kazandı. Devlet başkanı Rafael Correa, "Devrim, Ekvador'da yeniden başarı kazandı. Milyonlarca dolar paraya ve medyalarına rağmen sağ mağlup oldu” diyerek sevincini ifade etti.

Moreno 2007-2013 yılları arasında Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığını yapmıştı.

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