Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.
Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.
22 Şubat 2019 Cuma 13:48
Ekvador () – Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Ekvador’un Tunguruaha bölgesinde yer alan Ambato şehrinde meydana geldi.
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