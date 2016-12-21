Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Azerbaycan ve Türkiye arasında milli para ile ikili ticaretin başlatılması ile ilgili çalışmaları başlattık"

Ali Kan, Bakü () –Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Azerbaycan- ve Türkiye arasında milli para ile ikili ticaretin başlatılması ile ilgili çalışmaları başlattıklarını belirterek, Azerbaycan ile Tercihli Ticaret anlaşması kapsamında 3.5 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara kadar çıkağını belirtti. Bakü’de Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6’ncı Toplantısına katılmak üzere gelen Ekonomi bakanı zeybekçi temaslarına Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ederek başladı. Buradaki ziyaretin ardından Zeybekçi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Azerbaycan’a seferinin hem Konsey toplantısında katılımı, hem de ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi anlamında önemini vurguladı. Zeybekci konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Azerbaycan ile Türkiye’ arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerine değinen Zeybekci 15 Temmuz sürecinde Azerbaycan'ın Türkiye'ye en büyük desteği veren ülke olduğunu söyledi. Buradaki görüşmenin ardından Zeybekçi, Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6’ncı Toplantısına katılmak üzere Bakü Biznes merkezine geldi. TÜRKİYE’NİN SON DÖNEMDEKİ POLİTİKASI MİLLİ PARA İLE TİCARET Bakan Zeybekçi, Türkiye’nin son dönemdeki politikasının milli para ile ticaret olduğunu belirterek, Sadece Azerbaycan ile değil, Kore'den-Japonya’ya, Çin'den Rusya’ya kadar milli para ile ticaret yapılacağını belirtti. Türkiye olarak dış ticaret hacminin yüzde 10'unu milli para ile yapma konusunda hedef koyduklarını vurgulayan Zeybekçi, "Türkiye olarak dış ticaret hacmimizin yüzde 10'unu kendi milli paramızla yapma konusunda hedef koyduk. Bu, finans güvenliğimiz açısından son derece önemli. 2016 yılını sıfır kayıpla kapatacağız. 2017'de tekrar ihracatımız artacak. Çünkü ihracat destek programları başlattık" Dedi. Toplantıda Türk Keneşi üyelerinin aynı milletin, aynı havzanın çocukları olduğunu söyleyen Zeybekci, çok iyi düzeyde gelişen siyasi ilişkilerin diğer alanlarda da sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Zeybekçi konuşmasına şöyle devam etti : "Türk Keneşi Ekonomi Bakanları toplantısını önemsiyoruz ve her zaman en üst düzeyde katılım sağlıyoruz. Hükümetimizin de bu konuda çok önemli desteği var.Türkiye'nin, dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisine sahiptir. Fakat Türk Konseyi ülkelerine baktığımızda ortalama ticaret hacmimiz ilk 10'da bile değil. Birbirimizin ticaret hacminde ilk 10'da yokuz. 110 milyon nüfusumuz var. Toplam ticaretimize baktığımızda ise 5 milyar dolar bile değil. Türkiye olarak 430 milyar dolar dış ticaret hacmine sahibiz ama Türk Keneşi ülkeleri ile ticaret hacminin ise bunun sadece yüzde 1'ini oluşturmakta. Burada son derece önemli bir boşluk var. Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi her 10 yılda bir doğuya kayıyor. Şimdi ekonomik ağırlık merkezi Akdeniz'in doğusuna kaydı. Türkiye ve çevresiyle beraber bizler enerji ve doğal kaynaklara sahip ülkeleriz. Avrupa en büyük enerji talep merkezlerinde birisi. Türk dünyası da en büyük enerji ve ham madde üreticilerinden birisi. Üreticilerle talep edenlerin buluşma noktası olma imkanı mevcut. Ticari İpekyolu, Türk Keneşi ülkeleri olmadan olmaz. Dünyada ekonominin durgunlaştığı günler yaşıyoruz. Yakın gelecekte çok farklı gelişmeler olacak. Dünya ticareti önümüzdeki yıllarda dünya büyümesini aşağı doğru çekmeye çalışacak. Bundan hep beraber etkileneceğiz. Ticaretimizi artırabildiğimiz oranda ekonomik büyümemizi artırabiliriz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 6’ncı Toplantısı -Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev konusması -Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi konuşması -Toplantıdan detaylar Ortak basın toplantısı