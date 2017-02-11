Eiffel Kulesi kurşun geçirmez bir cam duvarla kaplanacak

İstanbul, 10 Şubat () - Paris Belediye Başkan Yardımcısı Jean-François Martins, Fransa’nın sembolü haline gelen Eiffel Kulesi’ni terör saldırılarından korumak amacıyla kurşun geçirmez bir cam duvarla kaplanmasını önerdi.

Projeyi ‘estetik bir çevresel güvenlik önlemi’ olarak tanımlayan Martins, önerilen cam duvarın, Avrupa Futbol Şampiyonası için Eiffel Kulesi’nin etrafına kurulan metal çitlerden daha güzel görüneceğini söyledi.

İki buçuk metre yükseklikte olması planlanan cam duvar Eiffel Kulesi’nin temeli ve kulenin yanındaki iki gölü koruyacak. Turistler güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra kuleye erişebilecekler.

Martins, yapılan toplantıda “Paris’te terör tehlikesi bitmiş değil ve, Eiffel Kulesi başta olmak üzere, zarar görmeye açık varlıklarımızı korumalıyız. Burada üç hedefimiz var, kulenin görünüşünü daha güzel bir hale getirmek, erişim kolaylığı ve ziyaretçiler ile görevlilerin güvenliğini sağlamak.” dedi.

128 yaşındaki kuleyi koruyacak projenin tamamlanması için herhangi bir tarih belirlenmezken, maliyetin 20 milyon Euro’yu aşması bekleniyor.