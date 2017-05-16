Egeli zeytin çiftçilerini konu alan 'Eleai' Cannes'da gösterilecek

Yakup ASKERZADEH, HAMBURG, 16 Mayıs () - Cannes Film Festivalinde kısa metrajlı filmler bölümünde gösterilecek Egeli zeytin çiftçilerini konu eden "Eleia" isimli filmin yapımcı şirketinin Avrupa temsilcisi Bülent Taş, "Festival bizim için bir çıkış noktası olacak" dedi.

SİNEMA dünyasının dikkatleri yarın başlayacak Cannes Film Festivaline çevrildi.

Film dünyasının en önemli festivallerinden sayılan Cannes'da kısa metrajlı filmler bölümünde İzmirli zeytin çiftçilerinin yaşam mücadelesini konu alan Selçuk Uyan'ın yönettiği "Eleia" isimli filmde uluslararası sinemaseverlerin eleştirisine sunulacak.

Filmin yapımcı şirketi Mustang Film Productions'ın Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Avrupa temsilcisi Bülent Taş, Cannes Film Festivalini bir çıkış noktası olarak gördüklerini belirterek, Selçuk Uyan ile beraber gidecekleri Cannes'de bu yönde temaslarda bulunacaklarını açıkladı.

İzmir Buca ve Karşıyaka'da çekildi

Hamburg'da tiyatroculuğu ve mizah yazarlığıyla tanınan Taş, "Mizah dergiciliği ve tiyatrodan sonra sinema ile de tanışmak heyecanlı. Son dönemlerde Aykırı İşler Tiyatrosu ile çok önemli oyunlar oynadık. Şimdi Mustang Film Productions ile sinemaya adım attık. Yönetmen arkadaşım Selçuk Uyan'la birlikte bu yolculuğa başladık. Eleia filmi ile Cannes'a katılıyoruz. Eleia eski Yunancada zeytin anlamına gelmektedir. Zeytin sadece Yunan tarihinde değil, tüm dünya tarihinde, mitolojide ve de semavi dinlerde bile çok önemli bir yere sahiptir. Mesela mitolojide Zeus tanrısı tüm çocuklarına bir ağaç ismi verirken, en sevdiği kızına zeytin adını veriyor. Ya da Nuh'un toprak parçası bulmak için yolladığı kuş geri dönerken ağzında bir zeytin dalı tutuyor. Bunun için zeytin güzelliği,yaşamı ve barışı simgelemektedir" dedi.



Taş, filmin sonbahara düzenlenecek Hamburg Film Festivaline de katılması için çalışmalara başladıklarını söyleyerek, ayrıca sinema ve televizyon gösterimi içinde görüşmeler halinde olduklarını kaydetti.