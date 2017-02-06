Io Chokona / Atina, 6 Şubat () – Midilli’nin 61 km kuzeybatısında, Edremit Körfez'inde, bu sabah yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem ve 6 dakika sonra onu izleyen 2,2 büyüklüğündeki ikinci deprem komşu adayı sarstı ve halk arasında endişe yarattı. Şimdiye kadar ciddi hasarlar kaydedilmediyse de son 20 gün içinde aynı bölgede gerçekleşen 2 ile 4 şiddetindeki depremler Midilli halkının uykusunu kaçırttı.
Ege Denizi'ndeki deprem Midilli'de korkuya neden oldu
Io Chokona / Atina, 6 Şubat () – Midilli’nin 61 km kuzeybatısında, Edremit Körfez'inde, bu sabah yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem ve 6 dakika sonra onu izleyen 2,2 büyüklüğündeki ikinci deprem komşu adayı sarstı ve halk arasında endişe...
06 Şubat 2017 Pazartesi 10:12
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