Ege Denizi'ndeki deprem Midilli'de korkuya neden oldu

Io Chokona / Atina, 6 Şubat () – Midilli’nin 61 km kuzeybatısında, Edremit Körfez'inde, bu sabah yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem ve 6 dakika sonra onu izleyen 2,2 büyüklüğündeki ikinci deprem komşu adayı sarstı ve halk arasında endişe yarattı. Şimdiye kadar ciddi hasarlar kaydedilmediyse de son 20 gün içinde aynı bölgede gerçekleşen 2 ile 4 şiddetindeki depremler Midilli halkının uykusunu kaçırttı.