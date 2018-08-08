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ECO Başkanı: ABD ambargosunu aşmak için İran'ın Türkiye'den çok ciddi beklentisi var

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ağustos () - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların aşılması konusunda İran'ın Türkiye'den çok ciddi beklentisinin...

ECO Başkanı: ABD ambargosunu aşmak için İran'ın Türkiye'den çok ciddi beklentisi var

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Ağustos () - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların aşılması konusunda İran'ın Türkiye'den çok ciddi beklentisinin olduğunu ifade etti.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan ECO'nun genel merkez binasında yapılan törenin ardından konuşan Büyükelçi Akça, ABD'nin İran ambargosunun Türkiye-İran ilişkilerini nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.
Akça, "İranlıların bu anlamda Türkiye'den çok ciddi beklentileri var. Geçmiş dönemlerde de İran'a ambargo uygulandığında Türkiye'den fevkalade ümit vardı. Önümüzdeki dönemde belli şekilde Türkiye'den yine ümit var "dedi.

Yaptırımlar ECO ülkelerini tedirgin ediyor

ABD'nin İran ambargosunun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ECO ülkeleri nezdinde belli bir tedirginlik oluşturduğunu belirten Akça, "İran ekonomisi son derece hassaslaşmış durumda. İran'ın ECO üyesi ülkelerle ekonomik ilişkiler yoğun olduğu için bu ECO ülkelerinde belli bir tedirginlik oluşturuyor" diye konuştu.
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1985 yılında kurulan ECO’nun üye sayısı, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın da katılmasıyla 10'a çıkmış oldu.
Genel Sekreterliğini 2015'den beri Türkiye'den Büyükelçi Akça'nin yaptığı teşkilatın yeni genel sekreteri düzenlenen törenle İran'dan Hadi Süleymanpur'a devredildi. Akça, Türkiye'ye dönemeden önce İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de bir araya geldi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Genel Sekreter Halil İbrahim Akça'nin konuşması

Akça için yapılan veda töreninden genel ve detay görüntüler

Akça'ya bazı davetliler tarafından hediye verilmesi

 

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