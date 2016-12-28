Ebola aşısının hastalığa karşı savunma geliştirdiği testlerle onaylandı

Cenevre, 28 Aralık () – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Gine’de testleri yapılan deneysel aşı, Ebola virüsüne karşı koruma sağlıyor.

rVSV-ZEBOV adı verilen aşı 2015 yılında 11bin 841 hasta üzerinde denendi. Aşılanan hastaların 5837sinin, aşılamadan 10 gün sonra Ebola virüsü taşımadıkları gözlendi.

Aşının testleri WHO tarafından, Gine Sağlık Bakanlığı, Medecins sans Frontieres ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ve pek çok uluslararası partner tarafından gerçekleştirildi.

Ebola virüsünün ülkelerinde yıkıcı bir etki bıraktığını söyleyen Ebola ile Mücadele Koordinatörü ve Gine Ulusal Sağlık Ajansının Direktörü Dr. KeÏta Sakoba devam ederek, “Ülkemizin çektiği sıkıntıların başka ülkelerde yaşanmasını engellemek adına bu aşının geliştirilmesinde bir katkımız olduğu mutluyuz.” dedi.