Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Dvorkoviç Trump’ın "Twitter siyasetini" eleştirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Nisan () - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, ülkeler arasındaki ilişkilerin, "okyanusun ilerisindeki kişilerin sabah uyandıklarında sahip oldukları ruh haline bağlı olmaması gerektiğini" ve Rusya’nın...

Dvorkoviç Trump’ın "Twitter siyasetini" eleştirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Nisan () - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, ülkeler arasındaki ilişkilerin, "okyanusun ilerisindeki kişilerin sabah uyandıklarında sahip oldukları ruh haline bağlı olmaması gerektiğini" ve Rusya’nın bu tür riskleri üstlenmeye hazır olmadığını söyledi.
Dvorkoviç, Krasnoyarsk Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Her türlü işbirliği güven istiyor, güven olmadan ileriye gitmek imkansız. Okyanusun ilerisindeki kişilerin sabah hangi ruh haliyle uyandıklarına ve bir sonraki sabah akıllarına ne geleceğine bağlı olamayız” diye uyardı.
Dvorkoviç, “Biz üzerimize bu tür riskleri alamayız. Bu soru Avrupa’nın iş sektörüne ait. Avrupa önceden uygulanan yaptırımlara dahil oldu. Peki ne oldu? Bundan birşey elde ettiler mi? Aksine çok şey kaybettiler” diye ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" paylaşımıyla başlayan polemik, Suriye gerginliğinin küresel düzeyde yayılmasına ve etkili olmasına yol açmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314