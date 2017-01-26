Duvar polemiği sonrası Nieto, ABD programını iptal etti

Nafiz Albayrak / New York, 26 Ocak () - Meksika Devlet Başkanı Nieto, ABD ziyareti programını iptal ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’de ‘kanun hükmünde kararname’ ile eşdeğer olan başkanlık özel yetkisini kullanarak, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesini öngören kararın ardından, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, 31 Ocak’ta ABD’ye yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Nieto dün yaptığı açıklamada Trump’ın aldığı Meksika-ABD sınırına duvar örülmesi kararını tanımayacaklarını ve Trump’ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söylemişti. Trump da bu açıklamaya Twitter hesabından verdiği yanıtta, 'Meksika duvar parasını ödemek istemiyorsa, ziyaret iptal edilmeli' demişti.