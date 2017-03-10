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Düsseldorf'taki baltalı saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Hülya SANCAK/DÜSSELDORF,() - ALMANYA'da Düsseldorf Ana Tren Garı'nda baltalı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda polisin ifadesine göre 1 kişinin durumu ağır. Düsseldorf kentinde Almanya saatine...

Düsseldorf'taki baltalı saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Hülya SANCAK/DÜSSELDORF,() - ALMANYA'da Düsseldorf Ana Tren Garı'nda baltalı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. 5 kişinin yaralandığı saldırıda polisin ifadesine göre 1 kişinin durumu ağır.

Düsseldorf kentinde Almanya saatine göre 21.00 sıralarında Düsseldorf Ana Tren Garı'nda baltalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarına göre, perona giren bir trenden inen baltalı saldırgan iner inmez baltayla çevreye saldırmaya başladı. Önüne gelene balta sallayan saldırgan, polisin gelmesi üzerine garın arka kapısından kaçarak yakındaki tren yolu köprüsüne çıktı ve aşağıya atladı. Saldırgan, polis tarafından yaralı olarak yakalandı. Baltayı da ele geçiren polis, ikinci bir saldırganın varlığında şüphe ederek bazı gözaltılar yaptı ancak kesin bir bilgi verilmedi.

Henüz kesin olmamakla birlikte saldırının bir terör eylemi olmadığı belirtildi. Düsseldorf Tren Garı çevresi uzun bir süre araç ve tren trafiğine kapatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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