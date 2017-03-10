Düsseldorf'taki baltalı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı

ALMANYA'da Düsseldorf Ana Tren Garı'nda baltalı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. 7 kişinin yaralandığı saldırıda polisin ifadesine göre 3 kişinin durumu ağır.



Düsseldorf kentinde Almanya saatine göre 21.00 sıralarında Düsseldorf Ana Tren Garı'nda baltalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 kişi yaralanırken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarına göre, perona giren bir trenden inen baltalı saldırgan iner inmez baltayla çevreye saldırmaya başladı. Önüne gelene balta sallayan saldırgan, polisin gelmesi üzerine garın arka kapısından kaçarak yakındaki tren yolu köprüsüne çıktı ve aşağıya atladı. Saldırgan, polis tarafından yaralı olarak yakalandı. Baltayı da ele geçiren polis, ikinci bir saldırganın varlığında şüphe ederek bazı gözaltılar yaptı ancak kesin bir bilgi verilmedi.



Henüz kesin olmamakla birlikte saldırının bir terör eylemi olmadığı belirtildi. Düsseldorf Tren Garı çevresi uzun bir süre araç ve tren trafiğine kapatıldı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde tren garında meydana gelen baltalı saldırıya ilişkin yaralı sayısının 7 olduğu ve 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise eski Yugoslavya kökenli 36 yaşında psikolojik problemleri olan birisi olduğu bildirildi.



Öte yandan Düsseldorf'taki trafik kısıtlaması ise kaldırıldı.