Düsseldorf'taki baltalı saldırı: 3'ü ağır 7 yaralı (2)

Almanya'nın Düsseldorf kentinde tren garında meydana gelen baltalı saldırıya ilişkin yaralı sayısının 7 olduğu ve 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise eski Yugoslavya kökenli 36 yaşında psikolojik problemleri olan birisi olduğu bildirildi.

Öte yandan Düsseldorf'taki trafik kısıtlaması ise kaldırıldı.