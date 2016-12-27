Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - 92 kişinin hayatını kaybettiği Rus uçağının ilk kara kutusunun bulunduğu bildirildi. Soçi’den Suriye’ye giderken düşen TU 154 tipi Rus uçağının ilk kara kutusu Karadeniz’de bulundu. Kara kutunun Moskova’ya gönderileceğini bildirildi.
Düşen Rus uçağının kara kutusu bulundu
Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - 92 kişinin hayatını kaybettiği Rus uçağının ilk kara kutusunun bulunduğu bildirildi. Soçi’den Suriye’ye giderken düşen TU 154 tipi Rus uçağının ilk kara kutusu Karadeniz’de bulundu. Kara kutunun Moskova’ya...
27 Aralık 2016 Salı 10:38
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