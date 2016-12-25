Düşen Rus uçağı... Uçağın parçaları bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının uçuşun 7 dakikasında Karadeniz kıyısından 5 kilometre uzaklığa Anapa yakınlarına düştüğü bildirildi.



Uçağın parçaları kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Listenin kesinleştirilmesini bekliyoruz. Şimdilik Aleksandrov korosunun ve gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Geri kalan kişilerin kesinleşmesini bekliyoruz" dedi.



"UÇAKTA 92 KİŞİ VARDI"



Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Uçakta 68 sanatçı dahil olmak üzere 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu belirtildi. Olay yerinde çalışmalar başlatıldı.