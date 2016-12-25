Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 26 Aralık Pazartesi gününün ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, uçak kazasının sebeplerinin araştırılacağına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü desteğin sağlanacağına dair söz verdi.
Düşen Rus uçağı... Rusya'da yarın için ulusal yas ilan edildi
Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 26 Aralık Pazartesi gününün ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, uçak kazasının sebeplerinin araştırılacağına ve hayatını kaybedenlerin...
25 Aralık 2016 Pazar 14:39
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