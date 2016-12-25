Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın resmini yayınladı.
Düşen Rus uçağı... Düşen uçağın son fotoğrafı
Uçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın resmini yayınladı.
25 Aralık 2016 Pazar 11:04
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