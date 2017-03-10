Düşen helikopterdeki 4 Rus yolcunun kimlikleri belli oldu
İstanbul Büyükçekmece’de düşen helikopterde bulunan 4 Rus yolcunun isimleri Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan olarak açıklandı.
10 Mart 2017 Cuma 13:43
İstanbul Büyükçekmece’de düşen helikopterde bulunan 4 Rus yolcunun isimleri Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan olarak açıklandı.
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