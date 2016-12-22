Dünyanın ilk kebap birası Londra’da tanıtıldı

Izgara, tava ve fırın yemekleri ile içilmesi için özel olarak üretilen ve dünyanın ilk kebap birası olma özelliği taşıyan "Bira London" Londra’da basına ve kamuoyuna tanıtıldı.

“Bira London” markasıyla piyasaya çıkan dünyanın ilk kebap birası için uzun bir süredir çalışmalarını yürüten, aynı zamanda British Kebab Awards'un da kurucusu olan İbrahim Doğuş, biranın tanıtım resepsiyonunda yaptığı konuşmada, toplumlarımızın Britanya'da önemli oranda ‘’take away’’ cafe, restaurant ve süpermarketçilik ile toptan gıda ve içecek işleri ile meşgul olduğunu, yaşadığımız ülkeye yemek kültürümüz ile büyük katkılar sunduğumuzu dile getirerek, en büyük eksikliklerden birinin yemeklerimiz ile birlikte uyumlu rahat içilebilecek bir biranın olmayışı olduğunu belirtti.

İbrahim Doğuş konuşmasında son iki yıldır bu eksikliği gidermek için bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek Bira London'ın bugün itibariyle öncelikle seçkin restoranlarda satışa çıktığını açıkladı.

Katılımcılar ve kamuoyundan destek isteyen Doğuş, restoran, market ve benzeri işletme sahiplerine Bira London'u menülerine koymaları ve tanıtım ile tüketimine destek olmalarını isterken, kamuoyuna ise düzenli gittikleri restoran ve marketlerden Bira London'ı menülerinde görmek istediklerini dile getirmelerinin büyük yararı olacağına inandığını belirtti.

Londra’daki Park Lane Shareton Hotel'de gerçekleşen resepsiyona İngiliz basın ve yayın organlarının yanı sıra aralarında Tie London başkanı Dinesh Dhamija, KPMG den Nina Amin, Crowd2Fund'dan Azos Rashid, Türkiye İşbankası’ndan Kutan Kudret, Altan Kemal, Haringey Belediye başkanı Ali Gül Özbek, Tahir Kaya, Mustafa Topkaya, Cobra Bira yetkililerinden Samson Sohail, AKEE yönetim kurulu üyesi Kemal Has ile farklı toplumlara mensup iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı gözlendi. Bira London Londra’nın kuzeyinde bulunan Tottenham'da Cypro Food'dan satın alınabiliniyor.

Resepsiyonun ardından aynı otelde Bira London sponsorluğunda düzenlenen SME4LABOUR gecesine katılan yüzlerce misafir Bira London'ı tatma fırsatı buldu.