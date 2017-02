Dünyanın en yaşlı down sendromlu şempanzesi Japonya’da

İstanbul, 23 Şubat () – Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’ndeki bilim insanları, down sendromuna benzer bir kromozom bozukluğu olan trisomy 22 kromozom bozukluğuna sahip bir şempanze keşfettiler.

Teşhis koyulan maymunun adının Kanako olduğu, 1992 yılında esaret altında doğduğu ve yaşayan en yaşlı down sendromlu maymun olduğu Kyoto Üniversitesi tarafından açıklandı.

Sağlıklı insan hücreleri 23 çift olmak üzere 46 kromozoma sahipken, down sendromuna sahip insanların 21. kromozomun iki yerine üç adet görülmesiyle trisomy 21 kromozom bozukluğu oluşuyor.

Maymunlar hücreleri insanlardan bir çift fazla kromozoma sahipler. 48 kromozomu olan maymunlarda, 22. kromozomun üç adet görülmesiyle, trisomy 22 kromozom bozukluğu görülüyor.

Kanako, kısa boyu, az gelişmiş dişleri, doğuştan gelen bir kalp hastalığı ve kornealarının giderek incelmesi yüzünden kısmi olarak kör olarak, down sendromlu insanlarla pek çok sendromu paylaşıyor.

Kanako’nun, diğer maymunlardan ayrı tutulsa da bir diğer dişi maymunla periyodik olarak görüştürüldüğü söylendi. Davranışları, yakın zamana kadar, sadece periyodik olarak incelenmiş olduğu için Kanako’nun mental ve sosyal kapasitesi net olarak bilinmiyor.