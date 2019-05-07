Dünyanın en küçük ordusu asker krizinde

Esma Çakır, Vatikan () - Dünyanın en küçük ordusu olan, Papayı korumakla yükümlü ‘İsviçreli Muhafızlar’a yeni üye bulmak, gittikçe zorlaşıyor. 110 kişilik ordunun başındaki Albay Graf, “Bu bizim için büyük bir kriz” ifadesini kullanırken, bu görevi cazip göstermek için bir dizi girişimde bulunduklarını söyledi.

23 KİŞİ TÖRENLE ORDUYA KATILDI



‘Papa’nın koruyucu melekleri’ olarak da anılan, 513 yıllık geçmişe sahip Papalık İsviçreli Muhafız Birliği’nin 23 yeni üyesi, dün Vatikan’da yapılan yemin töreninin ardından orduya katıldı. Yemin töreni, 1527’de Roma’nın yağmalanması sırasında Papa VII. Clement’i korurken hayatını kaybeden 147 muhafızın anısına her yıl 6 Mayıs’ta düzenleniyor.

İsviçre vatandaşı, bu ülkede askerlik görevini yapmış, bekâr, 19-30 yaş arasında, en az 1,74 cm boyunda, itibar sahibi ve ibadetlerini yerine getiren Katolik erkek olma şartlarına uygun yeni askerler, görkemli törende, üçlü teslise (baba-oğul-kutsal ruh) atfen 3 parmağını havaya kaldırarak tek tek ‘cesaret ve sadakat’ yemini etti. En az 26 ay bu görevde kalacak olan muhafızlar, hem Roma’da bulunan Katolik Kilisesi’nin merkezi Vatikan Şehir Devleti sınırlarında hem de yurtdışı seyahatlerinde Vatikan Jandarması ile birlikte Papa’yı koruyacak.

Kariyer yapmak isteyen minik ordunun üyeleri daha uzun süre bu görevde kalabilirken; 5 yılın ardından en az 25 yaşında olmak kaydıyla evlenmelerine izin de veriliyor.

"ADAY BULMAKTA ZORLANIYORUZ"



Hafta sonu bir basın toplantısı düzenleyen ordunun komutanı Albay Christoph Graf, 110 muhafızın artık yetersiz olduğunu, geçen yıl Papa Francesco’dan bu sayının 135’e çıkarılması sözü aldıklarını söylese de, bu göreve talip adaylar bulmanın artık çok kolay olmadığını, bunun büyük bir kriz olduğunu anlattı.

“Ne yazık ki bunun sebeplerinden biri İsviçre ekonomisinin çok iyiye gitmesi” diye sözlerini sürdüren Graf, “Bu ülkede işsizlik yok denecek kadar az ve maaşlar çok yüksek. Genç erkekler oradaki dolgun maaşlı iş imkânını bırakıp burada sadece 1500 Euro’ya görev yapmak istemiyor. Büyük kısmı 26 aylık hizmetten sonra ayrılıyor buradan” diye konuştu.

Graf, bir diğer sebebin, Katolik Kilisesi’nde ‘pedofili’ ve ‘yolsuzluk’ gibi son yıllarda patlak veren skandalların olduğunu söyledi. Bu skandalların ardından, İsviçre’de de birçok kişinin Katolik inancından uzaklaştığını anlatan Albay Graf, “Dolayısıyla inançlı, ibadetlerini yerine getiren asker adayları bulmak bu bakımdan da zorlaştı” diye ekledi.

Graf, İsviçre’de doğum oranının azalmasının da bir diğer etken olduğunu dile getirdi. Geçen yıl orduya katılan muhafızların sayısı 32 iken, bir önceki yıl 40’tı.

KADINLARA YER YOK

Bir gazetecinin, “Muhafızlar arasında ne zaman kadın göreceğiz?” sorusuna Graf, “Sadece erkeklere zorunlu olan askerliği İsviçre’de gönüllü yapan çok az kadın var, buna ilgi duymuyorlar” diye karşılık verdi ve Katolik Kilisesi’nde de kadınların rolü olmadığı örneğiyle onların İsviçreli Muhafızlar arasında yer almasının şu an düşünülmediğini söyledi.

Albay Graf ayrıca, İsviçreli Muhafız Birliği’ne yeni üyeler bulmak ve bu görevin cazibesini anlatmak için İsviçre’deki askerî okullarda seminerler vermeye başladıklarını, sosyal medya hesapları açtıklarını ve karikatürlü kitapçıklar hazırladıklarını da anlattı.

Öte yandan, dünyanın en küçük ordusunun yeni bireyleri bu kararlarından çok memnun.

’ya açıklama yapan 22 yaşındaki Samuele Menhgini, “Dünyada sadece 110 tane bulunan bu muhafızlar arasında olmak, papaya hizmet etmek onur verici. Dünyanın en antik, tarihi zenginlik bakımından olağanüstü olan kentlerinden birinde çalışmak çok güzel bir deneyim olacak. Kendimi şanslı hissediyorum. Ailem de benimle gurur duyuyor” ifadelerini kullandı.

Yine 22 yaşında olan Timothée Gaillard da, 25 yıl önce babasının da bu görevi yaptığını ve kardeşiyle birlikte şimdi bu orduya aynı anda katılarak bu geleneği sürdürmekten mutlu olduğunu söyleyerek, “Çocukluktan beri hayalimdi. Kiliseyi seviyorum ve Papa’ya hizmet edecek olmak hoşuma gidiyor” dedi.