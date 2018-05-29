Dünyanın en değerli pasaportları sıralamasında Türkiye 49'uncu

MEDYA takip kurumu Ajans Press'in dünyanın en değerli pasaportlarının ele alındığı araştırma incelemesine göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu Japonya’nın oldu. Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edilirken listede Türkiye 111 ülkeye vizesiz giriş imkanıyla dünyanın en değerli 49'uncu pasaportuna sahip oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en değerli pasaportlarını ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Henley Pasaport Endeksi’nin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu Japonya’nın olurken, Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Japonya’yı 188 istikamete vizesiz giriş yapabilme hakkıyla Singapur ve Almanya ikinci olarak, Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç de üçüncü olarak takip etti.



Raporda, Türk pasaportunun 49'uncu sırada yer aldığı görülürken, 111 istikamete vizesiz giriş sağlayabildiği tespit edildi. Öte yandan, dünyanın en değersiz pasaportu ise sadece 30 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan Afganistan ve Irak oldu. Bununla birlikte endekste toplam 199 pasaport ve 227 istikametin değerlendirildiği belirlendi.

GEÇEN YILIN EN GÜÇLÜSÜ SİNGAPUR’DU

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili medyada gerçekleştirdiği araştırmada pasaport başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl pasaport başlığı altında yazılı basına 15 bin 769 haber çıkışı yansırken, bu rakam 2018’de 5 bin 925 oldu. Özellikle geçtiğimiz yılın sonunda Amerika ile patlak veren vize krizinin medyaya yansıyan haber adetlerinde oldukça etkili olduğu görüldü. Elde edilen verileri geçen yıl Pasaport Index’in yaptığı araştırma ile kıyasladığımızda, 2017 yılında Singapur pasaportunun 173 ülkeye seyahat imkanı sağlamasıyla ilk sıraya yerleştiği görüldü.



Yine 199 ülkenin yer aldığı araştırmada Singapur’u 158 puanla Almanya, 157’şer puanla da İsveç ve Güney Kore’nin izlediği belirlendi. Türkiye ise 104 puanla bu listenin 44'üncü sırasında yer aldı. Bu yılın zirvesinde yer alan Japonya’nın da geçen yıl 4'üncü sırada yer aldığı görüldü. Böylelikle geçen yılın zirvesinde yer alan Singapur’un bu yıl ikinci sıraya gerilediği, geçen yılın dördüncü sırasında yer alan Japonya’nın ise bu yıl birinci sıraya yükseldiği saptandı.