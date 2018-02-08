Dünyanın en büyük yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı

Faruk Zabcı / Londra, 8 Şubat () - Dünyanın bilinen en büyük yuvarlak elması Sotheby’s Elmasları tarafından görücüye çıkarıldı. 102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor.

Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sotheby’s Elmasları’nın New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarıldı. (Fotoğraflı - Görüntülü)