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Dünyanın en büyük teleskobunun üst yapı inşaatı başladı

Filiz Yavuz / Madrid, 27 Mayıs () - Dünyanın en büyük teleskobunun üstyapı inşaatı Şili’de başladı. Devlet başkanı Michelle Bachelet’in “ilk tuğlasını” koyduğu tesisin 2024’te tamamlanması planlanıyor. “Aşırı Büyük Teleskop”...

Dünyanın en büyük teleskobunun üst yapı inşaatı başladı

Filiz Yavuz / Madrid, 27 Mayıs () - Dünyanın en büyük teleskobunun üstyapı inşaatı Şili’de başladı. Devlet başkanı Michelle Bachelet’in “ilk tuğlasını” koyduğu tesisin 2024’te tamamlanması planlanıyor. “Aşırı Büyük Teleskop” (ELT)’nin temeli Aralık 2014’te atılmıştı.
Atacama Çölü'ndeki 4 bin metrelik Armazones Dağı'nın zirvesine inşaa edilen teleskop, şimdiye dek dünyanın en büyük teleskobu olan Kanarya Adaları’ndan La Palma’daki “Büyük Kanarya Teleskobu”nun elinden “en büyük” unvanını da alacak. Teleskop "gökyüzüne bakan en büyük göz” olarak tanımlanıyor.
Başkan Bachelet, "Dünyanın en büyük optik ve kızılötesi teleskobu galaksi hakkında daha çok şey bilmesini sağlayacak” dedi.
Avrupa Güney Gözlemevi’ne ait proje 39.3 metre çapında parçalı bir ana ayna ile 4.2 metre çapında yardımcı aynası olan yansıtmalı bir teleskoptan oluşuyor. Teleskop uyarlanmış optik aygıtlarla da destekleniyor.
Teleskobun yıldızlar ve kara deliklerin etrafındaki gezegenlerin araştırılması için sürdürülen çalışmalarının ilerlemesine  ve evrenin sırlarının keşfine katkıda bulunması bekleniyor. 
Armazones Dağı'na teleskobun yerleştirilebilmesi için dağın zirvesi patlayıcılarla havaya uçurulmuş ve 5 bin metreküp kaya parçalanmıştı.

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