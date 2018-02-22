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Dünyanın en büyük beyin tümörünü Hintli doktorlar aldı

İstanbul, 22 Şubat () – Hindistan’da bir grup cerrah, yedi saat süren operasyonla, Mumbay kentinde yaşayan Santlal Pal adlı sokak satıcısının beyninden 1.9 kilogramlık bir tümör aldı. Pal, beynindeki tümörün kafa derisini şişirdiği,...

Dünyanın en büyük beyin tümörünü Hintli doktorlar aldı

İstanbul, 22 Şubat () – Hindistan’da bir grup cerrah, yedi saat süren operasyonla, Mumbay kentinde yaşayan Santlal Pal adlı sokak satıcısının beyninden 1.9 kilogramlık bir tümör aldı.

Pal, beynindeki tümörün kafa derisini şişirdiği, baş ağrıları ve görme kaybına neden olduğu şikâyetleriyle hastaneye başvurdu.

Hastanede görüntüleme cihazlarıyla yapılan incelemelerde, tümörün Pal'in kafatasını delerek beynin iki tarafına yayıldığı anlaşıldı.

Yedi saat süren operasyonda cerrahlar, Pal’ın, beynine nüfuz eden kafatası parçasıyla birlikte 1.9 kilogramlık tümörü de aldılar.

Ameliyat süresince Pal’e 11 ünite kan verildiği ve operasyon sonrasında üç gün yaşam destek ünitesine bağlandığı duyurulurken, operasyonu gerçekleştiren ekibin lideri Profesör Trimutri Nadkarni, “Böylesine büyük tümörler nadiren karşımıza çıkmakla birlikte, oldukça zorlayıcı oluyorlar. Hasta başarılı bir iyileşme süreci geçirdi ve şu an yüksek besin değerlerine sahip bir diyet yapıyor” dedi.

Pal’ın kafasından alınan tümörün cinsi henüz belirlenemezken, görme kaybının iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.

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