Dünyada Trump dönemi başlıyor

Nafiz Albayrak / New York, 20 Ocak () - Beyaz Saray’da bugün Barack Obama ve eşi Michelle Obama’yı ziyaret ettikten sonra yapılacak yemin töreninden ardından resmen ABD başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump’la birlikte, yalnızca ABD’de değil, tüm dünyada yeni bir dönem başlayacak. "Benim başkanım değil"

Şimdiye dek en az kamuoyu desteği alarak seçilen tek ABD Başkanı da olan Trump, göreve başladığının ertesi günü başkent Washington DC’de, "benim başkanım değil" temeline dayalı protesto gösterisinde bir milyona yakın kadın tarafından protesto edilecek.

Trump, ABD başkanlığı görevini hem kutlamalar hem de protestolar gölgesinde devralacak. Donald Trump ve eşi Melania bugün Türkiye saati ile 17:30’da Beyaz Saray’da son saatlerini yaşayan Barack Obama ile eşi Michelle Obama tarafından kabul edilecek.

Yemin TSİ 20:00'de

Daha sonra Trump ve Obama eşleriyle birlikte yemin töreninin yapılacağı Kongre binasına gidecekler.

Trump, Türkiye saatiyle 20:00'de Kongre binasının önünde kurulan platformda Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın huzurunda yemin edecek. Trump, yemin töreninin ardından bir de konuşma yapacak.Trump daha sonra yardımcısı MikePence ile birlikte Pensslyvania caddesinde yaklaşık iki buçuk kilometrelik yürüyüşe katılacak.

100 günlük direniş

ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerde, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’da daha az oy almasına karşın, seçici kurul üyelerinden daha çok aldığı için yeni başkan seçilen Donald Trump, başkanlığının ilk 100 gününde ciddi bir direniş ile karşı karşıya kalacak.

New York’ta Trump Uluslararası Otel ve Kulesi önünde dün akşam binlerce kişinin katıldığı protestoda duyurulan "100 günlük direniş" boyunca, ABD’nin yeni yönetimine ilişkin her türlü ayrılıkçı, baskıcı, özgürlük kısıtlayıcı tutum yada yaklaşım yetkili makamlara rapor edilecek.