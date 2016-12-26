Dünyaca ünlü pop şarkıcısı George Michael yaşamını yitirdi

Nafiz Albayrak / New Yok, 26 Aralık () - George Michael'ın menajeri ünlü şarkıcımın pazar günü Oxfordshire'daki evinde evinde yaşamını yitirdiği duyurdu.

Michael'ın ölümünün doğal olarak gerçekleştiği ve şüpheli bir durum olmadığı açıklandı. George Michael, 1980'li yıllarda Wham! grubuyla ün kazandı.

25 Haziran 1963'te doğan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou’ydu.

Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olan George Michael'ın siyasi görüşlerini açıklaması ve yardım çalışmaları ile de ilgi odağı olmuştu.