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Dünyaca ünlü pop şarkıcısı George Michael yaşamını yitirdi (2)

Nafiz Albayrak / New Yok, 26 Aralık () - George Michael'ın menajeri ünlü şarkıcının pazar günü Oxfordshire'daki evinde evinde yaşamını yitirdiği duyurdu. Sanatçının menajeri Michael Lippman ölümün doğal olarak gerçekleştiğini ve...

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı George Michael yaşamını yitirdi (2)

Nafiz Albayrak / New Yok, 26 Aralık () - George Michael'ın menajeri ünlü şarkıcının pazar günü Oxfordshire'daki evinde evinde yaşamını yitirdiği duyurdu.

Sanatçının menajeri Michael Lippman ölümün doğal olarak gerçekleştiğini ve sebebinin kalp yetmezliği olduğunu açıkladı. 

25 Haziran 1963'te doğan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou'ydu.

George Michael, 1980'li yıllarda Wham! grubuyla ün kazandı.

Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olan George Michael'ın siyasi görüşlerini açıklaması ve yardım çalışmaları ile de ilgi odağı olmuştu.

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