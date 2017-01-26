Dünyaca ünlü neyzen Kudsi Ergüner’den Paris’te tasavvuf söyleşisi

Gülten Özbey, 26 OCAK, Paris () - Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği salonunda Paris Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Kudsi Erguner ile Tasavvuf “konulu söyleşi gerçekleştirildi. Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin dünyaca ünlü ustası Kudsi Erguner’in, geçen yıl çıkan “Bir Neyzen, İki Derya” adlı kitabı üzerinden tasavvuf sohbeti yapıldı. Programa Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ile çok sayıda Türk ve Fransız davetli katıldı. Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmed Bakcan açılış konuşmasında Kutsi Erguner’in son kitabından hareketle Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin tasavvuf tarihindeki önemini anlattı. Bakcan ayrıca Dünya Mirası 40. Oturumunun açılışında Ergüner’in UNESCO’nun Barış Sanatçısı seçilmiş olduğunu da söyledi. Ergüner Mevlânâ ve Şems-i Tebrizi üzerinden söyleşiyi neyin nefesiyle, tasavvuf musikisi ve enstrümanının insanla ilişkisi ve tasavvuf musikisindeki önemini anlattı. Görüntü Döküm Kutsi Ergüner Sufızm konferans