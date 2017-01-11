Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...
Gaziantep'te polise ikinci saldırı
Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Dünya'yı yıkmak için 9 gün: Zaharova Obama'nın yapabileceklerini değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Barack Obama’nın başkanlık süresinden kalan 9 gün içinde yapabileceklerinden endişelendiğini açıkladı. Yeni ABD hükümeti, seçilen Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta...

Dünya'yı yıkmak için 9 gün: Zaharova Obama'nın yapabileceklerini değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Barack Obama’nın başkanlık süresinden kalan 9 gün içinde yapabileceklerinden endişelendiğini açıkladı. Yeni ABD hükümeti, seçilen Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta düzenlenecek göreve başlama tarihinden sonra çalışmalara başlayacak.

Zaharova, resmi Facebook hesabından şu açıklama yaptı:

“Her gün Washington’dan gelen haberleri okuyorum: İşte Rusya’ya yeni yaptırımlar, Suriye militanlarına omuzdan ateşlemeli füzelerin verilmesi, dışişlerinin tüm alanlarında tamamen mantıksız ancak zarar verici yaptıkları. Tanrı dünyayı 7 günde yaratmış. Obama’nın onu yıkmak için artı 2 günü daha var.“

Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD Maliye Bakanlığı, ‘Magnitskiy Kararnamesine’ dayanarak Rusya Soruşturma komitesi başkanı Aleksandr Bastrıkin ve milletvekili Andrey Lugovoy dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uyguladı.

30 Aralık 2016 tarihinde ABD, ‘seçimlere karışması’ ve ‘Rusya’da çalışan ABD diplomatlarına yapılan baskı’ için Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Askeri İstihbarat Servisi dahil olmak üzere Rusya’nın 8 teşkilatına da yaptırımlar uyguladı.

Aralık ayının başında ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin Suriye’deki müttefiklerine silah teslimatları için kısıtlamaları kaldırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55