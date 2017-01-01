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Dünya yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde girdi

ARALARINDA İstanbul , Washington, Los Angeles, Brüksel ve Münih'in de bulunduğu onlarca kentteki yılbaşı kutlamalarına yönelik terör tehditleri gelirken, yeni yıla terör tehdidi altında giren kentlerden biri olan New York'ta geniş güvenlik...

ARALARINDA İstanbul , Washington, Los Angeles, Brüksel ve Münih'in de bulunduğu onlarca kentteki yılbaşı kutlamalarına yönelik terör tehditleri gelirken, yeni yıla terör tehdidi altında giren kentlerden biri olan New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yeni yıl kutlamaları için dünyanın en görkemli yerlerinden biri olan New York Times Meydanı'nda, terör tehditleri üzerine 10 bin polis güvenlik önlemi aldı. 31 Aralık sabahından başlayarak meydanı dolduran kişiler ve yanlarındaki eşyalar polisler tarafından didik didik arandı. Almanya'nın Münih kentinde terör tehditleri üzerine polis yetkilileri, halka kalabalıktan uzak durma ve ABD Başkanı Barack Obama'ya başkent Washington, New York ve Los Angeles'taki yeni yıl kutlamalarına ilişkin terör saldırısı tehditleri ve alınan istihbarat bilgileri aktarıldı. Kutlamaların yapılacağı yerlere otomatik silahlı resmi ve sivil görevlilerin yanı sıra, rekor sayıda güvenlik kameraları yerleştirildi. Kutlamaların yapılacağı Times Meydanı'na bağlanan sokaklar ve caddeler kum yüklü çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

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