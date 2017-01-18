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Dünya turizminin kalbi Rusya’da atacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Rusya’nın 2017’de ilk defa turizm endüstrisinin en önemli etkinliği olan Dünya Turizm Forumu’nu ağırlayacağı bildirildi. Dünya Turizm Forumu sözcüsünün konuyla ilgili açıklamasında...

Dünya turizminin kalbi Rusya’da atacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Rusya’nın 2017’de ilk defa turizm endüstrisinin en önemli etkinliği olan Dünya Turizm Forumu’nu ağırlayacağı bildirildi.

Dünya Turizm Forumu sözcüsünün konuyla ilgili açıklamasında “28 Ocak 2017 tarihinde Rusya, tarihte ilk defa Ritz Carlton hotelinde World Tourism Forum zirvesini ağırlayacak. Uluslararası turizm forumu, barış ve işbirliği olmak üzere iki önemli ilkeye dayanıyor. Forumun misyonu kültürlerarası, mezhepler arası ve milletlerarası ilişkileri pekiştirmektir“ denildi.

Forum’a Avrupa, Asya, Rusya, Türkiye, Körfez ülkeleri temsilcileri dahil olmak üzere 1000’den fazla kişi katılacak. Dünyanın dört köşesinden gelecek en büyük turizm şirketleri, otelleri ve ajans temsilcileri Rusya’nın turistik perspektiflerini ele alacak. Forum’un gündeminde gelecek turizm mevsiminin eğilimleri, pazarlama teknikleri ve dış politikanın turizme yaptığı etki de ele alınacak.

Forum’un ana konularından biri, gezinin yeni formatı olan e-turizm olacak. Bunun yanı sıra uzmanlar Rusya’nın eko turizm, iş, kültür, uzay turizmi perspektiflerini de görüşecek. Spor turizmine de ayrı önem verilecek.

Uluslararası Pazarlama ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (GfK) açıklamalarına göre 2016 yılında Rusya’nın turistik cazibesi artarak dünya reytinginde 3 sıra yükselerek 23. Sıraya çıktı.

Siyasetçiler, iş adamları, sporcular ve uzmanların katılacağı Dünya Turizm Forum’unun ana organizasyonu ise 16-17 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

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