Dünya Sağlık Örgütü: Ölüm sebebi kayıtları sağlık hizmetleri planlamasına katkı sağlıyor

İstanbul, 19 Mayıs () – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyadaki ölümlerin neredeyse yarısının kayıt altına alınabildi. Bu kayıtlar sayesinde sağlık konusundaki Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri’nin (SDG) ne ölçüde etkili olduğu ölçülebiliyor.

2015 yılında yaşanan tahmini 56 milyon ölüm vakasından 27 milyonunun ölüm sebebinin Dünya Sağlık İstatistikleri’nde kayıtlarda yer almasıyla, sağlık sistemlerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerin ne denli etkili olduğu ölçülebiliyor. Bu gelişmede, 1999 yılında ölüm sebebi kayıt oranı yüzde 5 olan, Çin, İran ve Türkiye gibi ülkelerin kayıt oranını yüzde 90 seviyelerine çıkarmalarının etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Hatalı ve eksik ölüm sebebi kayıtlarının, halk sağlığını takip etme, halk sağlığını iyileştirmek üzerine yeni politikalar üretme ve uygulanan politikaların etkilerini değerlendirme konularında yapılan analizlerde yanıltıcı sonuçlara sebep olduğu belirtiliyor.

“Eğer ülkeler insanları neyin hasta edip, öldürdüğünü bilemezse, bu konuda bir aksiyon almak çok daha zor olacaktır.” diyen WHO Sağlık Sistemleri ve Yenilik Genel Müdür Yardımcısı Dr Marie-Paule Kieny ekledi, “WHO ülkelerle birlikte çalışarak sağlık sistemlerini güçlendirerek Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri için güvenilir bilgiler elde etmelerine yardımcı oluyor.”

WHO tarafından yayınlanan Dünya Sağlık İstatistikleri, belirlenen 21 farklı hedefe ulaşmak adına 194 üye ülkeden veri toplayarak, sağlık sistemleri uygulamalarının insanlar üzerindeki fayda ve zararlarını ölçümlemeye yarıyor.

WHO tarafından belirlenen Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri;

2030 yılına kadar, gebelikteki anne ölümlerini yüzde 0.0007 seviyesinin altına indirmek.

2030 yılına kadar, yeni doğanlarda ölüm oranını yüzde 1.2 seviyesine ve 5 yaş altındaki çocukların ölüm oranını ise yüzde 2.5 seviyesine indirmek.

2030 yılına kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve tropic hastalık salgınlarını yok etmek.

2030 yılına kadar, bulaşıcı olmayan hastalıklar sebebiyle yaşanan erken ölümleri sona erdirmek.

Madde kullanımını engellemek ve tedavi olanaklarını iyileştirmek.

2020 yılına kadar, trafik kazaları sebebiyle yaşanan ölümleri yarıya indirmek.

2030 yılına kadar, aile planlaması, cinsel eğitim ve üreme gibi konuların ülkelerin sağlık sistemlerine dahil edilerek insanları eğitmek.

Küresel bir sağlık sistemi oluşturarak, insanların eşit sağlık hizmeti almasını sağlamak, tedavi, aşı ve ilaçların uygun fiyatlı hale gelmelerini sağlamak.

2030 yılına kadar, zararlı kimyasallar ve hava, su ve toprak kirliliğinin sebep olduğu ölümleri büyük ölçüde azaltmak, olarak sıralandı.

WHO’nun sağlık harici konulardaki hedefleri ise;

2030 yılına kadar, dünya üzerindeki ulusal tanımlara göre fakir olan nüfusu en azından yarı yarıya azaltmak,

2030 yılına kadar, sağlıksız beslenmeyi yok etmek,

2030 yılına kadar, dünya çapında uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetleri kullanımı sağlamak,

Fiziksel şiddetin sebep olduğu ölümler, önemli oranda azaltmak.

2030 yılına kadar, sürdürülebilir gelişimin gayri safi yurtiçi hasılayı arttırması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemesini sağlamak, olarak bildirildi.