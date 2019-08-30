Dünya Sağlık Örgütü: Kongo’da Ebolalı hasta sayısı 3 bine yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son bir yılda Kongo’da tespit edilen Ebola vakasının 3 bin olduğunu açıklayarak; bunun dünyanın gördüğü en büyük krizlerden biri olduğunu, işbirlikçilerinden tam destek beklediklerini duyurdu.

Örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Ebola salgınını durdurmak için birlikte çalışacağız, bu Kongo halkına olan taahhüdümüzdür, ayrıca sağlık sistemini güçlendirmek için ihtiyaç duydukları her konuda destek vereceğiz. Güçlü bir sağlık sistemi kurarak insanları, halkı ve dünyayı koruyacağız” dedi.

Ghebreyesus, örgüt Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bazı üst düzey yetkililer bu hafta Kongo’ya gidecekler.

Yapılan açıklamada, ebola salgınının 1 Ağustos 2018 yılında başladığı ve 27 Ağustos 2019’a gelindiğinde Ebolalı hasta sayısının 2 bin 997 kişiyi bulduğu; bu süreçte 893 hastanın kurtulduğu, vakaların çoğunun ise Kuzey Kivu bölgesinde olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Örgüt, geçtiğimiz 10 hafta içinde haftada ortalama 80 kişinin Ebola virüsü nedeniyle hastalandığını; Kongo dâhil diğer Afrika ülkelerinde toplam 200 bin kişiye Ebola aşısı yapıldığı ve 89 milyonu aşan kişinin de kontrolden geçirildiğini duyurdu.