Dünya Sağlık Örgütü: Dünyanın yüzde 4.4’ü depresyonda (Ek fotoğraf)
24 Şubat 2017 Cuma 11:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Yehova şahidi kadına...
- 2Yehova şahidi kadına 'kan verilmeyecek'...
- 3Yehova şahidi kadına 'kan verilmeyecek'...
- 4Prof. Dr. Çakmak: 20 yılda kanserde yüzde...
- 5Türk doktorun başarısı
- 6Cilt, beslenmenin aynası
- 728 Şubat 'Dünya Nadir Görülen Hastalıklar...
- 8(Görüntülü Haber) Rektum kanserinde...
- 9Rektum kanserinde ameliyat tarih olabilir
- 10Tanzanyalı müzisyenin organları hayat...
- 1(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 2YÖK Başkanı Saraç: Türkiye’miz 15...
- 3UÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Yiğit'e...
- 4Hayırsever işadamından 3.5 milyon liralık...
- 5(Görüntülü Haber) Kadir Has Üniversitesi’ne...
- 6Kadir Has Üniversitesi’ne 28. Genç iletişimciler...
- 7Zonguldak'ta adı salonlara verilen...
- 814’üncü Geleneksel IB Günü Bienali...
- 914’üncü Geleneksel IB Günü Bienali...
- 10Nigeria asks AU to intervene over xenophobic...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan...
- 2Denizi kirleten gemiye 60 bin lira ceza
- 3Aranan DEAŞ şüphelisi Eskişehir'de...
- 4Tedavileri tamamlanan turaç kuşları doğaya...
- 5THY uçağı zorunlu olarak Berlin'e...
- 6Sivas'ta acemi erler yemin etti
- 7(Görüntülü Haber) Patlayan lastiği...
- 8Bıçakla öldürmeye ömürboyu hapis
- 9Bakan Elvan: Nereye gitsek cazibe merkezleri...
- 10Genelkurmay Başkanı, Suriye sınırında
- 11(Görüntülü Haber) Eski okul binası,...
- 12Başı balkon demirine sıkışan minikt...
- 13(Görüntülü Haber) Yüksekova'da...
- 14(Görüntülü Haber) Yehova şahidi kadına...
- 15DHA YURT - Genelkurmay Başkanı, Suriye...
- 16İçki masasında cinayet sarkıntılık...
- 17(Görüntülü Haber) Dev oyuncak ayıyı...
- 18Cinsel istismar sanığı öğretmene 72...
- 19El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı...
- 20Dev oyuncak ayıyı böyle çaldılar
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:59
|07:38
|13:27
|16:31
|19:00
|20:26
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv