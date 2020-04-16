Dünya Sağlık Örgütü açıkladı... Türkiye'de riskli ülkeler arasında

Koronavirüsü ile ilgili flaş bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge'den geldi... DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "Almanya, İspanya, İtalya ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor" denirken "Fakat bazı ülkelerde azalma yok ya da artış var. Bu ülkeler arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Ukrayna ve Rusya yer alıyor" ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve son günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği polemikle gündem olan Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş bir Türkiye açıklaması geldi.

Geçen hafta içinde de Türkiye ile ilgili bir açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, güncel durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kluge, gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu söylerken, “Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre’den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var” dedi.