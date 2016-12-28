Dünya liderleri "2016’nın 10 En Anti-semitisti" listesinde

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Aralık () – En başta ABD Devlet Başkanı Barack Obama olmak üzere Dünya’nın bir çok lideri Simon Wiesenthal Merkezi’nin yayınladığı ‘2016 Yılının En Kötü 10 Anti-semitist/İsrail Karşıtı Olayı’’ listesinde suçlanarak yer aldılar. ABD Devlet Başkanı Barack Obama bu ay içinde Birleşmiş Milletlet Güvenlik Konseyi’nde ‘İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim faaliyetlerinin derhal durdurması’ kararında ABD’nin çekimser oy kullanarak kararın geçmesine neden olması nedeniyle İsrail karşıtı olarak suçlanıp birinci sırada yer aldı. İnigiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise 2015 yılında parti başkanlığına seçilmesinin ardından parti içerisinde anti-semitizmin arttığı, Hamas ve Hizbullah örgütlerini ‘dostlarım’ dediği için anti-semitistlikle suçlanarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Listede Fransa Hükümeti ise Fransa’ya ithal edilen İsrail mallarında 1967 yılı sınırları dışında üretilen mallarda etiketlerin ‘Golan Tepeleri Üretimi’ yada ‘Batı Şeria Üretimi’ ibarelerinin bulunma şartı koyması nedeniyle üçüncü sırada suçlandı. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ise Ocak ayında İsrail’de meydana gelen bıçaklı saldırılar sonrasında Filistinlilerin öldürülmesini ‘Hukuksuz infaz’ olarak niteleyip İsrail’den öldürmelerle ilgili ‘kapsamlı ve inandırıcı’ soruşturma talebinde bulunduğu için anti-semitistler listesinin sekizinci sırasına konuldu. Yayınlanan anti-semitistler listesinde Alman Öğretmenler Sendikası, Kanada Öğrenciler Birliği, Birleşik Hırıstiyanlar Kilisesi de İsrail mallarını boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle listede yer alırken, ABD Başkanlık seçimleri kampanyasında Donald Trump’ı destekleyen sağcı Ulusal Politika Enstitüsü Başkanı Richard Spencer da İsrail karşıtları listesine dahil edildi. Listede ayrıca Filistin Yönetini ile Hamas’ın yanısıra Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya ve Hırvatistan da, İsrail karşıtı sloganların atıldığı spor karşılaşmaları da yer aldı.