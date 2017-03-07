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Dünya kadınlarından, "Kadınsız Bir Gün" grevi

Nafiz Albayrak / New York, 7 Mart () - Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşitlik ve adalet istemiyle dünya çapında "Kadınsız Bir Gün" sloganlı eylem ve grevlere hazırlanıyor. Şiddetin hiçbir biçimine, cinsel tacize,...

Dünya kadınlarından, "Kadınsız Bir Gün" grevi

Nafiz Albayrak / New York, 7 Mart () - Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşitlik ve adalet istemiyle dünya çapında "Kadınsız Bir Gün" sloganlı eylem ve grevlere hazırlanıyor.
Şiddetin hiçbir biçimine, cinsel tacize, ayrımcılığa, düşük ücrete ve iş güvensizliği baskılarına boyun eğmeyeceğiz diyen kadınlar, dünya çapında tüm hükümetlere kadın düşmanı politikalara son vermeleri ve kadınların sorunlarına yönelik somut adım atmaları çağrısında bulunacak, cinsiyet ayrımcılığını destekleyen şirketler boykot edilecek,
Uluslararası Kadın Direnişi tarafından düzenlenen ‘Kadınsız Bir Gün’ eyleminde, kadınlar sevgi ve fedakarlığın simgesi olan kırmızı renkte giysi yada takılara bürünecek. ABD’de çalışan nüfusun yarısını oluşturan, ev harcamalarının yüzde 73’ünü yapan kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü’nde işe gitmeyecek, kısa süreliğine de olsa iş bırakma eylemi yapacak, alışveriş yapmayacak. Alışveriş yapanlar ise kadın işletmecilerin sahibi olduğu işyerlerinden alış veriş yapmayı yeğleyecek.
Uluslararası Kadın Direnişi, dünya çapında kadınlara ve hükümetlere seslendiği çağrıda, ‘Biz, dünyanın dört bir yanından kadınlar, bize yönelen fiili, maddi ve manevi şiddetten bıktık. Buna daha fazla baş eğmeyeceğiz. Hükümetlerin kadın düşmanı söylemlerden vazgeçip bizlerin güvenliği; kürtaj hakkı da dahil olmak üzere sağlık haklarına özgürce erişimi; tecavüz, aile içi şiddet ve giderek artan kadına yönelik şiddet durumlarında faillerin ağır suçla cezalandırılması gibi konularda somut adımlar atmaya başlamalarını istiyoruz. Biyolojik özelliklerimiz bir yana, öncelikle hepimiz birer insanız.
Biz kadınlar, bilinçli vatandaşlar olarak, dünyanın bir bunalım döneminden geçtiğini biliyor ve bunun mağduru olmayı reddediyoruz. Ülkelerimizi yönetenler olarak, bu göreve yaraşır olgunlukta olduğunuzu kanıtlayın. İçtenlikle, barışçıl bir biçimde bize zarar vermeden dünyanın sorunlarıyla yüzleşin. Bize yönelik şiddeti engellemek için bir an önce etkili önlemler almazsanız dünya çapında dayanışmayla birleşecek ve greve gideceğiz. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını bizler oluşturuyoruz ve gücün bizde olduğunu biliyoruz. Dünyada yaşamın devamının kadınların kararlarına bağlı olduğunu unutmayın’ dedi.

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