Dünya gazetecilerinden Türkiye’ye övgü

Aynur Tattersall, Moskova, 19 MAYIS () - Dünyanın dörtbir yanından İpek Yolunu tanımak için Türkiye’ye gelen gazeteciler, “Türkiye dünya turzminde vazgeçilmez bir destinasyon, varlığının zedelenmesi mümkün değil. Türkiye, dünyanın herhangi bir yeri kadar güvenli” dedi.

Modern İpek Yolu projesi kapsamında dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelen gazeteciler Türkiye’nin popüler bir turizm destinasyonu olarak popüleritesini yitirmesinin mümkün olmadığını söylediler. Amerikalı gazeteci Finn Jones, “Türkiye dünya turzminde vazgeçilmez bir destinasyon, varlığının zedelenmesi mümkün değil. Türkiye, dünyanın herhangi bir yeri kadar güvenli” dedi.

İstanbul’dan başlayarak sokak sokak, cadde cadde tarihi ve turistik mekanları gezen gazeteciler Türkiye’de 5 gün geçirdiler. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), tarafından hazırlanan geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaların tanıtımını kapsayan "Modern İpek Yolu projesi çervesinde gazeteciler, sırasıyla Konya, Aksaray, Kapadokya, ve Kayseri’yi gezdi.

Türkiye ziyareti sonunda muhabirine konuşan, aralarında Amerika başta olmak üzere İngiltere, Fransa, İran ve Singapur’dan gelen gazeteciler, İstanbul’a hayran kaldıklarını ifade ettiler.



Bazı ülkelerin Türkiye turizmine zarar vermek için bilinçli olarak yaptıkları propogandanın işe yaramayacağını iddia eden gazeteciler, Türkiye’nin dünya turzminde vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu söylediler.

Iran’lı Solmaz Keyhafar, Türkiye’nin herzaman İranlılar için vazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu ifade ederek; “Gezmek , alışveriş ve ticari amaçlar içinTürkiye İranlılar için daima önemli ve tercih ettikleri bir turizm destinasyonu. Türkiye İran’ın yolunu Avrupaya açıyor. İran da Türkiye’nin yolunu Asya’ya açıyor. Bu sebeple iki ülke beraberliği herzaman önemli” şeklinde konuştu.

Alman gazeteci Martin Lejeune da Türkiye’nin muhteşem bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek; “ Türkiye’de keşfedilecek inanılmaz güzellikler ve muhteşem insanlar var. Dünya insanlarının, Türkiye hakkında, Türkiye’ye zarar vermek için yazılan basındaki olumsuz haberlerden etkileneceğini düşünmüyorum. Türkiye’ye karşı nefret politikası geliştiren Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden belki turist sayısı azalır bir süre ama bunun kalıcı olacağına inanmıyorum. Türkiye dünyada destinasyon olarak popüleritesini devam ettiriyor” dedi.

“AMERİKALI TURİSTLER TÜRKİYE’DEN ASLA VAZGEÇMEZLER”

Türkiye'ye ilk defa gelen Amerikalı gazeteci Finn Jones da, gelmeden önce biraz endişe duyduğunu herşeye rağmen tarihi ve kültürü hakkında çok şey okuduğu Türkiye’ye gelip yerinde bu güzellikleri görmek istediğini söyleyerek, “İstanbul, Konya ve Kapadokya’yı gezdim. Türkiye çok zengin bir kültüre sahip. Dünya turizmine katkısı ve sundukları sayısız. Türkiye’de bulunduğum sürede birçok turistle karşılaştım. Almanya ve Amerika’dan gelen turistlerle de karşılaştım. Kimse geleceği tahmin edemez ancak Amerikalı turistlerin Türkiye’den asla vazgeçmeyeceklerini söyleyebilirim” dedi.

Gazeteciler, ülkelerine döndüklerinde tarihi İpek Yolu konusunda detaylı yazılar hazırlayacaklarını ifade ederek, yazılarında ayrıca Türkiye'nin ne kadar güvenli ve insanlarının ne kadar misafirperver olduğunu da yazacaklarını söylediler.

Proje ile ilgili bilgi veren proje direktörü Pelin Musabay Baki, Modern İpek Yolu tanıtımının özel bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Türk devletleri arasında iş birliğini, turizm alanında geliştirmek ve modern İpek Yolunu bir turizm destinasyonu olarak dünyaya tanıtmayı amaçladık. Proje üzerinde 3 yıl çalıştık. Amaç üye ülkelerimizdeki turizm potansiyellerini ortaya çıkarmak ve turizmi daha da güçlendirmek” dedi.

Buradan proje kapsamında yer alan Azerbeycan’ı da ziyaret eden gazeteciler, Gence, Şeki, Şamahı, Kobustan ve Bakü’ye de gitti. Gazeteciler daha sonra Kazakistan ve Kırgızistan’a da gidecek.

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