Dünya Doktorları Derneği Suriye’de pandemiyle mücadele ediyor

Dünya Doktorları Derneği, Suriye’de insani yardıma muhtaç gruplara sağlık desteğine devam ederken bir yandan da bölgede pandemiyle mücadeleye katkı sunuyor. Bu kapsamda Dünya Doktorları Derneği bünyesinde görev alan sağlık görevlilerine Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen eğitim programı çerçevesinde Covid-19 eğitimi veriliyor.

Dünya Doktorları Derneği, Suriye’deki muhtaç insanlara sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Dernek, bir yandan bölge insanının sağlık sorunlarına çözüm üretirken, diğer yandan pandemiyle mücadelede de görev alıyor. Dünya Doktorları Derneği bünyesindeki kliniklerde Suriye’de görev alan hemşirelere Covid-19 konusunda eğitimler veriliyor. Devam eden eğitimlerin ardından hemşireler Suriye’deki Afrin ve İdlib bölgelerinde pandemiyle mücadeleye katkıda bulunacak. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından toplam 4 hemşireye verilen eğitimler kapsamında hastalardan nasıl numune alınacağı ve filyasyon konuları öğretiliyor. Hemşirelere ayrıca bölge halkına bulaş riskinin nasıl azaltabileceklerini anlatabilmeleri için de eğitim veriliyor.

Üç ayrı bölgede sağlık hizmeti

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, bölgede insani yardıma muhtaç kişilerin pandemiye karşı daha savunmasız kaldıklarını, bu nedenle alınan eğitimlerin çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dünya Doktorları’nın en önemli amacı risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanması. Bu kapsamda Dünya Doktorları Derneği olarak Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün izni ve iş birliği ve Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) finansmanı ile Afrin, Jinderes ve Celemeh kliniklerimizde Aralık 208’den bugüne kadar 385 bin 156 adet konsultasyon yapıldı. Toplam 173 bin 312 hasta bu konsültasyonlardan fayda sağladı. Ayrıca triyaj çalışmalarında Covid-19 şüphesi olan hastalarımızın tedavi sürecine başlanması için ilgili ihtisas bölgelerine yönlendirilmektedir. Suriye’de görev yapan hemşire ve doktorlarımızın Covid-19 konusunda aldıkları eğitim sayesinde laboratuvara numune gönderme süreçlerini kolaylaştı ve hızlanmış oldu. Yine bölgede verilen eğitimler ile bulaşın engellenmesine ve azaltmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.”

Bölge insanı için çok önemli

Bölgede devam eden yardım çalışmaları kapsamında insanların Covid-19 pandemisinden daha az etkilenmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini açıklayan Bilgin, “Bu çerçevede bölgede görev yapan doktorlarımız da Hatay İl Sağlık Müdürlüğümüzden önümüzdeki hafta içerisinde Covid-19 ve filyasyon konularında eğitim alacak. Bağışçılarımızın desteği ile şu ana kadar Türk Kızılayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla sahada pek çok sağlık hizmeti gerçekleştirdik. Bundan sonra da kamu kurumlarıyla ve STK’larla işbirliği yaparak sağlık yardımlarımız devam edecek.” dedi.