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Dünya başkentlerini gezen Ara Güler sergisi Roma'da

DIŞ HABERLER 30.01.2020, 11:48
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Dünya başkentlerini gezen Ara Güler sergisi Roma'da
‘İstanbul fotoğrafçısı’ olarak bilinen, dünyada birçok ünlünün de fotoğraflarını çekmiş olan fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler'in eserlerinin önemli dünya başkentlerinde sanatseverlerle buluşturulması kapsamında, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen sergi Roma’da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi iş birliğindeki sergilerin beşincisi, Roma Belediyesi’nin ev sahipliğinde İtalya’nın başkenti Roma’da dün akşam açıldı.

Doksan yaşındayken 2018 yılında hayatını kaybeden Ara Güler’e ait 45 İstanbul fotoğraf ve 37 portrenin sergilendiği Trastevere Müzesi’ndeki açılışa, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Roma Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Maria Vittoria Marini Clarelli, Roma Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"ARA GÜLER, OLAĞANÜSTÜ BİR FOTOĞRAFÇIYDI"

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, ‘Master of Leica’ unvanına sahip Ara Güler'in 1950’ler ve 60’ların başlarına ait sergilenen fotoğraflarını ‘muhteşem’ olarak niteleyen Maria Vittoria Marini Clarelli yaptığı konuşmada, "Ara Güler, olağanüstü bir fotoğrafçıydı. Onun fotoğrafları şimdi dünya başkentlerini geziyor ve küratörler, Roma için, burayla bağlantılı özel kareler de seçtiler. İstanbul ve Roma, Roma İmparatorluğu’nun iki başkenti; geçmiş ve gelecekle bağlantılı iki şehirdir" dedi.

Sergide, kültür, politika ve gösteri dünyasından pek çok önemli ismin portresinin de bulunduğunun altını çizen Clarelli, "Bu seviyede bir sergiye ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

"BİR İSTANBUL AŞIĞI"

Büyükelçi Murat Salim Esenli de, "Tarihin akışı içerisinde her daim Roma ile bağlantısı bulunan İstanbul’u, İstanbul aşığı fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in kadrajından bu sergi vesilesi ile Roma’ya getiriyoruz. Bu kültürel faaliyetlerin, ülkelerimizi ve halklarımızı birbirine daha da yakınlaştıracağı inancını taşıyorum" diyerek, sergiye gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.  

Fecir Alptekin de Roma Belediyesi, Trastevere Müzesi ve Ara Güler arşivini açan Doğuş Grubu’na teşekkür ederken, sergi ve ünlü fotoğrafçı hakkında bilgiler paylaştı.

Alptekin, Ara Güler’in tüm Türk halkı tarafından sevilen sanatçılardan biri olduğunu ifade ederek, onun bir İstanbul aşığı olduğunu ve bu şehrin bir gözü olduğunu anlattı.

Londra’daki Ara Güler sergisinin, şehirdeki en önemli 10 sanat etkinliği arasında gösterildiğini anlatan Alptekin, "Bu çok ciddi bir başarıydı ve şu an Roma’da olmaktan da çok memnunuz" dedi.

Roma Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo da, Trastevere Müzesi’nin bir başka enteresan fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmakta olduğunu söyleyerek, bu serginin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu, çünkü çok sevdiği İstanbul’u anlattığını belirtti. 

BÜYÜKELÇİ GÖKTAŞ: BU SERGİ, BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİĞİMİZİN GÖSTERGESİ

Gazetecilere konuşan Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ise, "Ara Güler, uluslararası ün yapmış sanatçılarımızdan biri. Yaklaşık bir buçuk yıl önce aramızdan ayrıldı, ama bıraktığı eserleriyle gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor" diyerek şunları kaydetti:

"Roma’nın tam merkezinde, bu önemli müzede eserlerinin sergilenmiş olması çok önemli. Ben bu serginin üç açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum: Birincisi; hiç kuşkusuz Türkiye’nin tanıtımı açısından önemli bir katkı. İkincisi; bu sergi, İtalyanların da Ara Güler’i yakinen tanımalarına imkân sağlayacak. Üçüncüsü ise; bu sergi, aynı zamanda bizim 82 milyon olarak birbirimizi çok sevdiğimizin, birbirimizle gayet iyi kenetlendiğimizin, vatandaşlık paydasında buluşabildiğimizin en önemli göstergesi. Nitekim Ara Güler’in bu sergisinin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor olmasının altını çizmek istiyorum. Gerçekten takdire şayan bir proje."

BİR SONRAKİ DURAK MOGADİŞU

Londra, Paris, Kyoto ve New York’un ardından Roma’da gerçekleştirilen sergi, 30 Ocak-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin bir sonraki durağı ise Mogadişu olacak.

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