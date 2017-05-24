Dünya Bankası, Rusya ekonomisi büyüme tahminini değiştirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Mayıs () – Dünya Bankası Rus ekonomisinin büyüme hızına ilişkin 2017 tahminini yüzde 1.3’e, 2018-2019 tahminini ise yüzde 1.4’e düşürdü.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda, “Dış ticaret konjonktürünün iyileşmesinin istikrarlı makroekonomik şartlarla birlikte tüketici ve yatırımcıları olumlu bir şekilde etkilemesi bekleniyor, dolayısıyla iç talep eski düzeye artacak ve 2017-2019 yıllarında hafif ekonomik büyüme sağlanacak. 2017 tahmininin yüzde 1.5’ten yüzde 1.3’e düşürülmesi önemli ölçüde yüksek temel etkisinden kaynaklanıyor. 2018-2019 yıllarında ekonomik büyümenin yüzde 1.4 oranında olması bekleniyor.“ denildi.

Geçen sonbaharda Dünya Bankası 2017 yılında Rus ekonomisinin yüzde 1.5, 2018 yılında ise yüzde 1.7 büyüyeceğini açıklamıştı.