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Duma, Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi olmasını destekledi

Moskova, 18 Mayıs, () - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Perşembe günü düzenlenen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı Aleksey Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi. Komiteden...

Duma, Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi olmasını destekledi

Moskova, 18 Mayıs, () - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Perşembe günü düzenlenen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı Aleksey Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi.

Komiteden bir kaynak Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Komite Yerhov'un Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi" dedi.

Hatırlanacağı üzere eski büyükelçi Andrey Karlov 19 Aralık 2016'da Ankara'da öldürüldü. Bunun ardından bu göreve geçici olarak Büyükelçinin Danışmanı Sergey Panov getirildi.

Rus Anayasası'na göre Rusya Devlet Başkanı büyükelçileri ilgili komitelerin onay vermesinin ardından atayabiliyor veya geri çekebiliyor.

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