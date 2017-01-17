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Duma, Türk Akımı anlaşmasını hafta sonu onaylayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, Duma’nın Rusya ve Türkiye’nin boru hattı projesi “Türk Akımı”na ilişkin anlaşmasının onaylanmasını 20 Ocak’ta...

Duma, Türk Akımı anlaşmasını hafta sonu onaylayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, Duma’nın Rusya ve Türkiye’nin boru hattı projesi “Türk Akımı”na ilişkin anlaşmasının onaylanmasını 20 Ocak’ta değerlendirmeyi planladığını bildirdi.

Slutski gazetecilere yaptığı açıklamada, “Duma’nın bu anlaşmanın onaylanmasına ilişkin konuyu Cuma günü (20 Ocak) değerlendirmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.

Ayrıca, Slutski Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin bu anlaşmayı 19 Ocak’ta düzenlenecek komite toplantısında masaya yatırmak istediğini belirtti.

Rusya ve Türkiye 10 Ekim’de Türk Akımı projesinin hükümetlerarası anlaşmasını imzaladılar. Karadeniz’in derinliklerinden geçecek boru hattı sisteminin yıllık kapasitesi 15.75 milyar metreküp olacak iki hattan oluşturulması planlanıyor. Boru hattı 30 Aralık 2019’a kadar hayata geçirilecek.

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