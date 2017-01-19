Duma Enerji Komitesi Türk Akımı'na destek verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Duma Enerji Komitesi, Duma’ya Rusya ve Türkiye arasındaki Türk Akımı boru hattı projesinin anlaşmasının onaylanmasını teklif etti.

Duma Enerji Komitesi, bu belgenin hayata geçirilmesinden sorumlu. Profil komitesi olarak da Uluslararası İlişkiler Komitesi seçildi. Belge Uluslararası İlişkiler Komitesi toplantısında masaya yatırılacak.

Duma Komitesi’nin raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Anlaşmanın ana maddeleri, Rus doğalgazının Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden diğer devletlere gönderilmesini öngören boru hattının projelendirme, inşaat ve projenin hayata geçirilmesi için vergi ve gümrük rejimi dahil olmak üzere şeffaf ve istikrarlı hukuki temelin kurulmasına yöneliktir. Duma Enerji Komitesi Duma’ya Rusya ve Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşmayı onaylamayı öneriyor.”

Daha önce Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, Duma’nın bu anlaşmayı 20 Ocak’ta değerlendirmeyi planladığını belirtmişti.