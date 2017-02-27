Duma, ABD-Rusya ilişkilerini masaya yatıracak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektiflerinin ele alınacağı yuvarlak masa toplantısının düzenleneceğini açıkladı.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşma yapan Slutskiy, “28 Şubat tarihinde Devlet Dumasında ‘Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler: gerçekler ve perspektifler’ adlı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Toplantıya Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi üyeleri, Rusya Bilimler Akademisinin önde gelen Araştırma Geliştirme Enstitülerinin temsilcileri, uzmanlar ve siyaset bilimcileri katılacaklar“ dedi.

Hatırlanacağı üzere Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile teröre karşı mücadele ve ekonomi alanlarında anlaşmaya varmaya çalışacağını açıkladı.